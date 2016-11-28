У чернівецьких школярів через ГРВІ почались позапланові "канікули"

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив міський голова Чернівців Олексій Каспрук.

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Зокрема він сказав, що управління освіти Чернівецької міськради зафіксувало перевищення епідеміологічного порогу, проте дані про збільшення захворюваності дітей на ГРВІ ще не підтверджені управлінням охорони здоров’я. За словами мера, до поліклінік надходить несуттєва кількість звернень чернівчан про захворюваність дітей.

«Проте немає сенсу не довіряти даним освітян, які фіксують збільшення захворюваності школярів», - сказав Каспрук.

«Розуміємо, що це лише початок сезону захворювання, але чекати перевищення епідпорогу не будемо», - додав міський голова.

Разом з тим начальник управління освіти Сергій Мартинюк повідомив, що 15,8% школярів у Чернівцях сьогодні були відсутні на заняттях через хворобу.

Каспрук закликав батьків школярів реєструвати випадки захворювань у медичних закладах та уникати відвідування дітьми громадських місць і навчальних гуртків.

Прогнозується, що навчальний процес наразі призупинено до 5 грудня.