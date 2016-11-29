У Києві суд скасував заборону на продаж алкоголю в МАФах

Про це сказав радник мера Києва Дмитро Білоцерківець, передає УП.

При цьому чиновник зазначив, що столична влада не допустить повернення алкоголю в МАФи.

"Мафовики виграли суд у першій інстанції, місто подало апеляцію. Сьогодні справу розглядав Апеляційний суд. Туди прийшло багато мафовиків, відбулися сутички, вони чинили тиск на суд, не пускали у приміщення інших активістів. Врешті суд прийняв рішення на користь мафовиків", - розповів Білоцерковець.

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В той же час Білоцерківець назвав суд «продажним». Однак наголосив, що саме поняття "продаж алкоголю" у кіосках буде вилучено із функціоналу.

"Наразі ми не продовжуємо дозвільні документи тим МАФАм, які продляють алкоголь. Але у Київраді вже зареєстрований проект рішення, який викреслить можливість продажу алкоголю чи пива у кіосках. І це рішення вже не зможуть оскаржити у суді", - розповів Білоцерковець.

Він додав, що наразі проект рішення проходить усі необхідні процедури. І висловив сподівання, що кінця року за його прийняття проголосує Київрада.

Нагадаємо, 17 березня прийняла рішення заборонити продаж пива, слабоалкогольних та алкогольних напоїв у тимчасових спорудах торговельного та іншого призначення. Кличко 8 квітня підписав відповідне рішення Київради, 12 квітня воно вступило в силу.