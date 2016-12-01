Активісти, які постраждали під час розгону Майдану, заблокували залу суду

Як повідомляє Радіо Свобода, до акції протесту долучилися близько 12 потерпілих.

Вони заявили, що будуть перебувати там, поки не будуть виконані їхні вимоги. Зокрема, потерпілі вимагають звільнення з МВС осіб, які причетні до злочинів під час подій Євромайдану.

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Майданівці кажуть, що їхні кривдники досі працюють у правоохоронній системі і навіть пішли на підвищення, йдеться в сюжеті ТСН. У справі вони здебільшого проходять не як обвинувачені, а як свідки.

Постраждалі на Майдані люди вже втомилися від судової тяганини. Любомирі в ту ніч зламали руку, але вона запевняє, що річ геть в іншому. "Не в руці спрва. Справа в приниженні, яке я відчула на той момент, коли таке робиться, а ти, доросла жінка, не можеш зупинити, коли б'ють дітей перед тобою. Це дуже принизливо", - твердить вона. Активісти залишилися в залі суду та оголосили про намір ночувати, допоки не отримають зустрічі з президентом.

Нагадаємо, 30 листопада суд переніс на 7 грудня засідання у справі колишніх бійців спецпідрозділу «Беркут» Андрія Дидюка, Миколи Тягнирядна, Євгена Антонова і Юрія Шевченка. Це рішення ухвалили через відсутність представників прокуратури та двох обвинувачених.

За словами адвоката обвинувачених Михайла Кваші, Дидюк і Антонов перебувають на стаціонарному лікуванні у госпіталі МВС, тому не змогли з’явитися на засідання. Проте довідку про стан здоров’я підозрюваних захисник не надав.