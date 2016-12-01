Кілька районів Дніпра 2 грудня залишаться без електрики: список адрес

Завтра, 2 грудня, у Дніпрі відключать світло. Це пов'язано з ремонтними роботами.

Про це повідомляє 056.ua. Індустріальний район: вул. Універсальна 19, 17, 13, 15, 7; вул. Комунальна 1-2/ 2-8; вул. Богомаза 25-29/ 22-58; вул. Парникова 7-21/ 8-20. Самарський район: вул. Антарктична 119-130; вул. Дачна 69-73, 74-86; вул. М. Жукова (Героїв Дніпра) 33-79, 16-90; пер. М. Жукова (Героїв Дніпра) 1-21, 2-8; вул. Прохорова 50-84, 55-89; вул. Псковська 2-58, 1-57; вул. Петровського (Андрія Сахарова) 35-73, 34-78. Читайте такожУ Дніпрі прийняли бюджет на 2017 рік Центральний район: пр. Пушкіна, 37-43, 47; вул. Ю. Савченко, 3, 16/18. Соборний район: вул. Погребняка; 21 Готель «Гвардейская»; лікарня МВС; базова станція «Київстар». Чечеловський район: вул. Гімалайська, 1-21, 2-22; вул. Гімалайська, 10а ПП Роздобудько П. М.; СТО; вул. Заповідна, 85-147, 96-138; ГРП; вул. Вишнева, 1-16; вул. Южмашевская; вул. Конюхова; вул. Новопартизанская; вул. Ракетобудівників; вул. Ягджиєва; вул. Адамчика; вул. Будника; вул. Уткіна; вул. Велика; вул. Галася.

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