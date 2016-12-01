У центрі Києва знову проходять мітинги: правопорядок охороняють близько 5000 силовиків

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

Зокрема, за безпекою учасників будуть стежити близько п'яти тисяч поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії України.

Згідно з представленими в Київську міську державну адміністрацію заявками, 1 грудня 2016 року в центральній частині міста і біля урядових будівель проходять масові заходи.

Заради безпеки мітингувальників, киян і гостей столиці, працівники поліції і Нацгвардії несуть службу в посиленому режимі. Всього до охорони громадського порядку залучено близько 5-ти тисяч правоохоронців.

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«Закликаємо громадян не порушувати законодавство і з розумінням ставитися до вимог правоохоронців щодо можливих перевірок. Особи, які будуть здійснювати правопорушення, будуть нести адміністративну або кримінальну відповідальність», – застерігає київська поліція.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні з 6.00 до закінчення заходів у столиці буде тимчасово обмежено рух транспортних засобів на вул. Хрещатик (на відрізку від вул. Богдана Хмельницького до будинку № 3 на вул. Хрещатик); вул. Михайлівській (на відрізку від вул. Хрещатик до перетину з вул. Костьольною); вул. Архітектора Городецького, Ольгинській та Інститутській (відрізок від алеї Героїв Небесної Сотні до перехрестя вул. Інститутської із вул. Шовковичною).