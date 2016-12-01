Лідер "руху ОУН": Ми хотіли привезти на Банкову грейдер, але нам його ніде взяти

Про це УНІАН заявив лідер "ОУН" Микола Коханівський.

За його словами, перекриття частини центру Києва пов'язане з наміром його організації провести акцію на Майдані Незалежності та вулиці Банковій.

«Кажуть, що Хрещатик перекрили через нас. Наша акція відбудеться все одно. О 17.00 ми збираємося біля стели Незалежності, виставляємо апаратуру, а далі підемо на Банкову. Ми запланували взяти з собою грейдер, але попри домовленості сьогодні всі вже відмовляються нам його надати в оренду. Ми планували проїхати грейдером на Банкову, але тепер нам його ніде взяти», - розповів лідер "ОУН".

Лідер однойменної організації Богдан Червак заявив, що не має стосунку до акції, яка дискредитує національні ідеї.

Читайте такожУ центрі Києва відбулися сутички з правоохоронцями, знову палають покришки

Як повідомляв УНІАН, вже понад годину перекрито рух Хрещатиком та прилеглими до нього вулицями. Зокрема, з боку Інститутської та Богдана Хмельницького Хрещатик перегороджено патрульними автомобілями поліції.

На центральній вулиці міста у великій кількості чергують поліцейські патрулі та бійці Національної гвардії, які вибірково за допомогою ручних металодетекторів перевіряють перехожих, насамперед тих, хто несе великі валізи або наплічники.

Поблизу будівлі Національного банку та вулиці Банковій сконцентровано понад 30 автобусів та військових вантажівок з особовим складом нацгвардійців.

У результаті перекриття центральних вулиць з'явилися величезні автомобільні затори: на вулиці Грушевського, Володимирському узвозі та в районі Бесарабської площі.

Водночас самих учасників масових заходів на вулицях поки що не помічено.