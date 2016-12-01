У Києві на хабарі затримали суддю

"Щойно прокурорами САП за оперативного супроводу працівників Служби безпеки України, які якісно задокументували факт вчинення тяжкого корупційного злочину, одразу ж після отримання неправомірної вигоди за ухвалення рішення на користь третьої особи в сумі 5 000 доларів США, на підставі ст. 208 КПК України затримано суддю Київського апеляційного адміністративного суду за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України", - повідомив заступник Генпрокурора та голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький на своїй сторінці у Facebook.

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"Затриманому судді загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна", - написав Холодницький.

"Враховуючи тяжкість злочину, прокурорами САП готується клопотання до суду про обрання вказаному служителю Феміди запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - зазначив голова САП.