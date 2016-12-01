Поблизу берегів Беніну пірати звільнили судно з українцями - МЗС
21:17, 01 грудня 2016Суспільство
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Громадяни України - члени екіпажу затриманого поблизу берегів Беніну піратами судна Saronic Breeze перебувають в безпеці.
Громадяни України, члени екіпажу Saronic Breeze, перебувають у безпеці
Про це повідомили в Департаменті консульської служби МЗС України в Фейсбук.
«Українські громадяни-члени екіпажу перебувають на судні у безпеці, їхньому життю і здоров’ю нічого не загрожує, пірати звільнили судно 30 листопада 2016 року»,- зазначили у відомстві.
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Як повідомляв УНІАН, за даними офіційного представника МЗС РФ Марії Захарової, біля берегів Беніну, ймовірно, було захоплено судно c громадянами України та РФ на борту.
За її словами, судно перебувало раніше на рейді в територіальних водах Беніну.
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