Суд дав добро на арешт організатора тренінгів «Як стати мільйонером»

Шевченківський районний суд Києва задовольнив подання міліції про обрання міри запобіжного заходу у вигляді арешту американському бізнесмену, керівнику тренінгів «Як стати мільйонером» Роберту ФЛЕТЧЕРУ, якого підозрюють у заволодінні коштами українських громадян.

Про це УНІАН повідомили у Центрі громадських зв’язків Управління МВС України в м. Києві.

Як повідомляв УНІАН, Р.ФЛЕТЧЕРА було затримано за підозрою у заволодінні коштами українських громадян.

Начальник Головного управління МВС України в м. Києві Віталій ЯРЕМА повідомив, що за інформацією міліції, “сума коштів, зібрана з громадян Р.ФЛЕТЧЕРОМ, перевищує 10 млн. дол.».

Стосовно Р.ФЛЕТЧЕРА (1963 р.н.) порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ст.190 ч.4 Кримінального кодексу України.

У ході розслідування кримінальної справи встановлено, що восени 2006 року Р.ФЛЕТЧЕР створив товариство з обмеженою відповідальністю «Глобальна система тренінгів», у якому він виступив співзасновником. Діяльність товариства зводилась до проведення тренінгів, які зазвичай проводились у нічний час, під час яких Р.ФЛЕТЧЕР, який видавав себе за успішного мільйонера, розповідав про різноманітні інвестиційні проекти, за рахунок яких можливо збагатитись, і роз`яснював, що чим більше коштів буде інвестовано - тим більший прибуток буде отриманий. Під час проведення тренінгів зі слухачами укладались договори позики та спільної діяльності під обіцянку виплати від 20 до 300% річних і отримувались кошти готівкою під розписки, а в деяких випадках - по прибуткових касових ордерах.