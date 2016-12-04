Трагедія у Княжичах: Порошенко вимагає покарати винних

Про це глава держави написав на своїй сторінці у Фейсбук.

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"Висловлюю співчуття рідним загиблих поліцейських. Причини цієї болючої трагедії мають бути розслідувані. І всі винні – покарані ", - зазначив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 4 грудня в селищі Княжичі Броварського району під Києвом сталася трагедія, поліцейські помилково перестріляли один одного. Відомо про 5 загиблих.

За словами очевидців, перестрілка відбулася близько 05:00. Місцеві жителі, які почули постріли, одразу викликали правоохоронців.

Інцидент розслідуватиме прокуратура, а поліція проводить службове розслідування. Всі матеріали службового розслідування і службової перевірки будуть надані прокуратурі.