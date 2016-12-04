У МВС не знають, чи буде Аваков переривати відрядження до Канади через трагедію в Княжичах

Зокрема, радник Авакова Зорян Шкіряк в ефірі "112 Україна" порадив дочекатися понеділка.

"Безумовно, йому відомо (про трагедію). Що стосується його рішення (про переривання відрядження), у мене не було можливості з ним поспілкуватися, тому я думаю, давайте дочекаємося завтрашнього дня й там уже будемо розуміти", - сказав Шкіряк.

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У свою чергу, позаштатний радник глави МВС і нардеп Антон Геращенко також відмовився відповідати на запитання, чи повернеться міністр із Канади достроково.

"Арсен Аваков у курсі цієї трагедії. Він прийме своє рішення, я думаю, ви про це дізнаєтеся з офіційних джерел", - заявив Геращенко.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков перебуває у відрядженні в Оттаві (Канада), його обов'язки виконує Сергій Яровий. Особистого коментаря міністра з приводу трагедії в Київській області досі немає.

Як повідомляв УНІАН, минулої ночі в с. Княжичі Броварського району Київської області в результаті перестрілки між співробітниками Державної служби охорони і поліцією вбито п'ятьох правоохоронців.

Група затримання карного розшуку та спецпідрозділу КОРД очікували в покинутому будинку грабіжників, коли в одному з будинків спрацювала сигналізація. На місце приїхав наряд держслужби охорони, який затримав поліцейських, прийнявши їх за грабіжників.

Група захоплення вирішила, що співробітників розвідки захопили злочинці - сталася перестрілка, в результаті якої загинули двоє співробітників ДСО, двоє поліцейських-розвідників і співробітник спецпідрозділу КОРД, який входив до групи захоплення.