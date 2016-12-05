На Софійській площі встановили головну ялинку України (фото)

Сьогодні, 5 грудня, її встановили у вертикальне положення. 8 грудня ялинку почнуть прикрашати.

Її гілки прикрасять 1 тисячею яворівських іграшок, згори донизу спіраллю падатимуть гірлянди, довжина яких загалом становитиме 3 кілометри, також на ялинці буде 42 тис. ліхтариків. Серед іграшок будуть і символи 2017 року - півники. Іграшки будуть червоно-зелено-золотавої палітри кольорів. Загалом на ялинці буде 15 різних видів прикрас.

Як повідомлялося, з доставкою вона коштує близько 47 тисяч гривень.

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Після свят хвою з карпатської ялинки передадуть у зоопарк, а стовбур розпиляють на дощечки і віддадуть художникам.