В Україні людське життя цінують більше, ніж в інших країнах, де йде війна - опитування МКЧХ

Про це свідчать результати опитування, проведеного Інститутом Геллапа на замовлення Міжнародного комітету Червоного Хреста, повідомили УНІАН у представництві МКЧХ в Україні.

Згідно з результатами опитування, в Україні найбільший відсоток людей (98%) порівняно з усіма іншими країнами, де проводилося опитування, вважає за необхідне збереження людського життя і гідності.

«МКЧХ вітає такий позитивний відгук людей, особливо той факт, що майже 90% громадян України вважають неприпустимим напади на лікарні, карети швидкої допомоги і медичний персонал, - сказав глава делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Алан Ешліманн. - Це свідчить про те, що українське суспільство знайоме з міжнародним гуманітарним правом. Мовою цифр опитування це виражається в тому, що 84% населення України поінформовані про міжнародне гуманітарне право (МГП). Крім того, 83% громадян України добре знають, що є неправильним позбавляти населення води, медикаментів і продуктів харчування».

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Водночас, як засвідчило опитування, громадяни України мають найменше розуміння того факту, що міжнародне гуманітарне право забороняє напад на співробітників, які надають гуманітарну допомогу в зонах конфлікту. Тільки 59% українців вважають, що це заборонено, тоді як в середньому в інших вивчених країнах такої думки дотримуються 73% респондентів.

Опитування МКЧХ проводилося з червня по вересень 2016 року в 16 країнах світу, включаючи Україну. У 10 країнах, де проходило опитування, триває збройний конфлікт, решту складають країни, що є постійними членами Ради безпеки ООН (США, Росія, Китай, Велика Британія, Франція) і Швейцарія.