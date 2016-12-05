Подорож "полярного експреса": скандальний вагон поїзда Одеса-Москва проінспектують (відео)

Відповідна інформація розміщена на офіційному сайті «Укрзалізниці».

Як повідомляється, пасажири 14 вагона поїзда № 23 Москва — Одеса були змушені подорожувати в неналежних умовах через незадовільний стан вагона.

З цієї причини будуть оцінені дії поїзної бригади, яка належним чином не відреагувала на ситуацію і не запропонувала пасажирам зайняти вільні місця в інших вагонах.

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Як повідомляє odessa-life.od.ua, пасажири поїзда Одеса-Москва випробували на собі всі "принади" сервісу разом з погодними сюрпризами.

За словами пасажирів вагону №14 складу №23, в поїзді було так холодно, що вони були змушені, не знімаючи верхній одяг, закутуватися в ковдри. Крім того, крізь вікна у вагон задувало сніг.

Відео з "полярного експреса" виклала на своїй сторінці в Фейсбук Наталія Гончарук. По прибуттю пасажири склали колективну скаргу і тепер вимагають компенсації за нелюдські умови поїздки.

«Нові послуги від Укрзалізниці - кріокамера», - описала поїздку в поїзді Наталія. Вона також написала, що за словами провідника, "вагон 70-го року, а опалення немає, тому що не дали вугілля".