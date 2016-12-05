Одесит подолав на велосипеді 14 000 км на шляху до Сінгапуру, розповідаючи місцевим про Україну (відео)
19:33, 05 грудня 2016Суспільство
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Наприкінці жовтня українець Руслан Верін вирушив у подорож довжиною у 14 тисяч кілометрів – з рідної Одеси до Сінгапуру.
Одесит дорогою розповідає місцевим про Україну / скріншот
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Одесит дорогою розповідає місцевим про Україну. Зараз він наближається до Тегерану. За словами мандрівника, саме іранська частина подорожі стала найскладнішою. Велосипедист долав гірські перевали та тунелі. Ночував не лише у придорожніх шатрах, але і в домівках іранців, які люб'язно запрошували його у гості.
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Руслан навіть став свідком унікальної події – як сітки з рибою витягували з Каспійського моря тракторами.
Попереду у одесита – Пакистан та Непал.
Українець на велосипеді подолав 4 тисячі кілометрів з Одеси до Сінгапуру
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