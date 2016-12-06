В Одесі затримано трьох підозрюваних у збройному нападі на іноземця біля райсуду

Про це у Facebook повідомив начальник головного управління Національної поліції в Одеській області Дмитро Головін.

«Затримали передбачуваних «стрільців» біля Київського районного суду. На жаль, вони встигли вчинити збройний розбій, сьогодні злагоджено спрацювали оперативники та бійці КОРДу, була погоня, стрільба, таран. В результаті трьох затримано. Зараз працює слідчо-оперативна група», — зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, 29 листопада в Одесі в результаті нападу трьох зловмисників тяжкі вогнепальні поранення дістав іноземець.

Було встановлено, що 35-річний чоловік перебував в автомобілі Audi сірого кольору, припаркованому біля будівлі Київського райсуду на вулиці Варненській. До цієї машині під'їхав автомобіль Citroen, з якого вийшли троє чоловіків і насильно витягли громадянина з автомобіля. Почали його бити, один з нападників дістав пістолет і кілька разів у нього вистрілив. Зловмисники зникли з місця події на своєму автомобілі. Потерпілий намагався їх переслідувати, але потрапив у ДТП – зіштовхнувся з двома іномарками. Потерпілого у тяжкому стані було доставлено в лікарню.

У зв'язку з цим нападом у розшук було оголошено четверо громадян Грузії, які проживають в Одесі.