У Мінфіні заявили про спробу хакерів зірвати бюджетний процес

Як повідомляється на сторінці Мінфіну в Facebook, в результаті кібер-атаки було пошкоджено мережеве обладнання.

«Це є очевидною спробою зірвати бюджетний процес, який вперше за більш ніж 17 років йде за графіком, та зупинити розпочаті реформи», - наголошують у відомстві.

Наразі атаку вдалось зупинити.

«Зараз проводиться оперативне відновлення систем, щоб уникнути можливих затримок з платежами. Відповідними органами розпочато роботу над пошуком зловмисників», - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 9 листопада подав на розгляд Верховної Ради проект державного бюджету на 2017 рік до другого читання.

6 грудня Верховна Рада України прийняла за основу і в цілому розроблений Кабінетом міністрів законопроект №5130, що дає змогу підвищення з 1 січня 2017 року мінімальної заробітної плати вдвічі – до 3,2 тис. грн. На ці цілі передбачено додаткові видатки обсягом близько 28,3 млрд грн, що дозволить забезпечити виплату підвищеної заробітної плати працівникам бюджетної сфери.

Також депутати 6 грудня прийняли за основу зміни до Податкового кодексу про підвищення акцизів, екологічного податку, ренти і плати за користування радіочастотними ресурсами.