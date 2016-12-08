Справа "кримських диверсантів": українець Панов направив до СК РФ заяву про тортури

Про це повідомив виданню «Медиазона» його адвокат Дмитро Дінзе.

Заява адресована керівнику СК Олександру Бастрикіну. У ній Панов просить перевірити дії співробітників ФСБ, які затримали його.

За словами Панова, після затримання на кордоні співробітники ФСБ били його залізною трубою, підвішували за наручники й били електрострумом.

Він пише, що близько четвертої години ранку 7 серпня, коли він на своєму автомобілі ZAZ Lanos намагався потрапити з підконтрольної уряду України території до Криму через контрольно-пропускний пункт у районі Армянська, його затримали «імовірно, співробітники ФСБ».

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«Після чого протягом шести днів мене катували з особливою жорстокістю, із застосуванням фізичного насильства», - стверджує Панов. Він просить слідчих провести перевірку дій силовиків, які катували його, і притягнути їх до кримінальної відповідальності.

Зараз Панов пояснює, що визнання вибивали у нього під тортурами: він підписував усі документи, які давали йому співробітники ФСБ, і говорив на камеру під їхню диктовку.

У своїй заяві про тортури українець розповів, що в ніч на 7 серпня, коли він перетинав кордон Криму, його попросили вийти з машини для огляду. Там біля входу в пересувний вагончик його вдарили по голові чимось твердим.

«Я впав і відчув, що лежу у власній калюжі крові», - зазначає Панов. Всередині вагончика він бачив кількох людей у масках. На голову йому наділи щільний мішок; затриманого поклали на підлогу машини, на якій відвезли в якесь приміщення, де протримали до вечора.

Увесь цей час, за словами Панова, його катували: «Били залізною трубою в області голови, спини, нирок, рук, ніг, затягували наручники ззаду до оніміння рук, підвішували за наручники: згинали ноги в колінах, застібали наручники попереду трохи нижче колін і вставляли під коліна залізну палицю, після чого двоє чоловіків, узявшись із двох сторін, піднімали цю палицю і мене, від чого я відчув дикий біль».

Він просив припинити тортури й пояснити, за що його катують, згадує українець. Панову, за його словами, відповідали, що це розплата «за спільні поїздки з Олексієм Сандулом».

Через деякий час Панова з мішком на голові вивели на вулицю й «повідомили, що будуть розстрілювати».

«Я повірив, бо чув, як перезаряджають затвори зброї», - написав він. Коли мішок ненадовго стягнули з голови, затриманий встиг розгледіти двох чоловіків, які його катували: на вигляд їм було по 35 років, і Панов готовий їх впізнати.

Близько дев'ятої або десятої години вечора 7 серпня його з мішком на голові знову поклали на підлогу автомобіля й кудись повезли.

Як припускає Панов, тортури тривали до 9 серпня.

«Я пам'ятаю, що вони припинились вдень, і мене з мішком на голові кудись відвезли, як я потім зрозумів - це був суд», - згадує він.

У суді йому відкрили очі й наказали підписати якийсь документ.

«Що я підписував, я не знаю», - уточнює Панов. Після цього його провели в зал засідань, де він побачив «жінку в цивільному одязі» і чоловіка - «як мені згодом стало відомо, це Захтей Андрій Романович».

«Жінка в цивільному одязі повідомила нам, що ми вчинили адміністративне правопорушення - виражалися нецензурною лайкою, після чого вона оголосила постанову», - пригадує українець.

Панова і Захтея заарештували на 15 діб.

Про тортури він розповідав призначеному слідством адвокату Ользі Помозовій, яку побачив у будівлі ФСБ у Севастополі. Протоколи слідчих дій він підписував за відсутності адвоката.

Коли його перевезли в СІЗО «Лефортово» в Москві, насильство припинилося, каже Панов, при цьому оперативники вмовляли його відмовитися від відвідування консулом України та послуг адвокатів Ольги Дінзе і Дмитра Дінзе і закликали його не заперечувати раніше дані попередні зізнання.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня у ФСБ Росії заявили, що запобігли скоєнню «терактів» в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури та життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міноборони України.

Також у ФСБ заявили про ліквідацію «української агентурної мережі» та затримання групи «диверсантів».

Як стверджують у російській спецслужбі, «одним із організаторів терактів, які було попереджено, є Панов Євген Олександрович, 1977 року народження, житель Запорізької області, співробітник ГУР МО України, якого затримали».

Крім того, в Криму за нібито сприяння у підготовці терористичних актів був затриманий Андрій Захтей.