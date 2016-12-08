Справа "кримських диверсантів": українець Панов направив до СК РФ заяву про тортури
Громадянин України Євген Панов, заарештований у справі так званих «кримських диверсантів», направив до Слідчого комітету РФ заяву про застосування до нього тортур.
Про це повідомив виданню «Медиазона» його адвокат Дмитро Дінзе.
Заява адресована керівнику СК Олександру Бастрикіну. У ній Панов просить перевірити дії співробітників ФСБ, які затримали його.
За словами Панова, після затримання на кордоні співробітники ФСБ били його залізною трубою, підвішували за наручники й били електрострумом.
Він пише, що близько четвертої години ранку 7 серпня, коли він на своєму автомобілі ZAZ Lanos намагався потрапити з підконтрольної уряду України території до Криму через контрольно-пропускний пункт у районі Армянська, його затримали «імовірно, співробітники ФСБ».
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«Після чого протягом шести днів мене катували з особливою жорстокістю, із застосуванням фізичного насильства», - стверджує Панов. Він просить слідчих провести перевірку дій силовиків, які катували його, і притягнути їх до кримінальної відповідальності.
Зараз Панов пояснює, що визнання вибивали у нього під тортурами: він підписував усі документи, які давали йому співробітники ФСБ, і говорив на камеру під їхню диктовку.
У своїй заяві про тортури українець розповів, що в ніч на 7 серпня, коли він перетинав кордон Криму, його попросили вийти з машини для огляду. Там біля входу в пересувний вагончик його вдарили по голові чимось твердим.
«Я впав і відчув, що лежу у власній калюжі крові», - зазначає Панов. Всередині вагончика він бачив кількох людей у масках. На голову йому наділи щільний мішок; затриманого поклали на підлогу машини, на якій відвезли в якесь приміщення, де протримали до вечора.
Увесь цей час, за словами Панова, його катували: «Били залізною трубою в області голови, спини, нирок, рук, ніг, затягували наручники ззаду до оніміння рук, підвішували за наручники: згинали ноги в колінах, застібали наручники попереду трохи нижче колін і вставляли під коліна залізну палицю, після чого двоє чоловіків, узявшись із двох сторін, піднімали цю палицю і мене, від чого я відчув дикий біль».
Він просив припинити тортури й пояснити, за що його катують, згадує українець. Панову, за його словами, відповідали, що це розплата «за спільні поїздки з Олексієм Сандулом».
Через деякий час Панова з мішком на голові вивели на вулицю й «повідомили, що будуть розстрілювати».
«Я повірив, бо чув, як перезаряджають затвори зброї», - написав він. Коли мішок ненадовго стягнули з голови, затриманий встиг розгледіти двох чоловіків, які його катували: на вигляд їм було по 35 років, і Панов готовий їх впізнати.
Близько дев'ятої або десятої години вечора 7 серпня його з мішком на голові знову поклали на підлогу автомобіля й кудись повезли.
Як припускає Панов, тортури тривали до 9 серпня.
«Я пам'ятаю, що вони припинились вдень, і мене з мішком на голові кудись відвезли, як я потім зрозумів - це був суд», - згадує він.
У суді йому відкрили очі й наказали підписати якийсь документ.
«Що я підписував, я не знаю», - уточнює Панов. Після цього його провели в зал засідань, де він побачив «жінку в цивільному одязі» і чоловіка - «як мені згодом стало відомо, це Захтей Андрій Романович».
«Жінка в цивільному одязі повідомила нам, що ми вчинили адміністративне правопорушення - виражалися нецензурною лайкою, після чого вона оголосила постанову», - пригадує українець.
Панова і Захтея заарештували на 15 діб.
Про тортури він розповідав призначеному слідством адвокату Ользі Помозовій, яку побачив у будівлі ФСБ у Севастополі. Протоколи слідчих дій він підписував за відсутності адвоката.
Коли його перевезли в СІЗО «Лефортово» в Москві, насильство припинилося, каже Панов, при цьому оперативники вмовляли його відмовитися від відвідування консулом України та послуг адвокатів Ольги Дінзе і Дмитра Дінзе і закликали його не заперечувати раніше дані попередні зізнання.
Як повідомляв УНІАН, 10 серпня у ФСБ Росії заявили, що запобігли скоєнню «терактів» в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури та життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міноборони України.
Також у ФСБ заявили про ліквідацію «української агентурної мережі» та затримання групи «диверсантів».
Як стверджують у російській спецслужбі, «одним із організаторів терактів, які було попереджено, є Панов Євген Олександрович, 1977 року народження, житель Запорізької області, співробітник ГУР МО України, якого затримали».
Крім того, в Криму за нібито сприяння у підготовці терористичних актів був затриманий Андрій Захтей.