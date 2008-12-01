Працівники обмінників пікетують Нацбанк

Працівники пунктів обміну валюти проводять пікетування Національного банку України.

Як передає кореспондент УНІАН, основною вимогою пікетувальників є відміна рішення Нацбанку про припинення діяльності з 1 січня 2009 року пунктів обміну валюти за агентськими договорами.

Учасники акції вимагають зустрічі з представником НБУ і скандують: «Залишіть мені роботу!».

Правоохоронні органи не володіють інформацією щодо кількості пікетувальників. Один з представників МВС, підполковник, який керує групою із забезпечення порядку біля Національного банку, на запитання УНІАН про кількість пікетувальників відповів: «Я їх не лічив. Лічіть самі».