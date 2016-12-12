Громадяни України не постраждали внаслідок теракту в Єгипті - МЗС

02:48, 12 грудня 2016
Суспільство
1214 0

Громадяни України не постраждали внаслідок теракту в Єгипті.

REUTERS

Про це у Twitter повідомляє Консульська служба МЗС України.

«Українців з-поміж постраждалих у Каїрі не виявлено. Посольство України підтримує контакт з місцевою поліцією», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожУкраїнці не постраждали під час теракту в Стамбулі – МЗС

Як повідомляв УНІАН, у неділю зранку, 11 грудня, на території коптського соборного комплексу в Каїрі прогримів вибух, внаслідок якого загинуло близько 30 осіб, 49 зазнали поранень.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #МЗС#каїр#теракт#Єгипет