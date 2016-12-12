Громадяни України не постраждали внаслідок теракту в Єгипті - МЗС
02:48, 12 грудня 2016Суспільство
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Громадяни України не постраждали внаслідок теракту в Єгипті.
Ілюстрація / REUTERS
Про це у Twitter повідомляє Консульська служба МЗС України.
«Українців з-поміж постраждалих у Каїрі не виявлено. Посольство України підтримує контакт з місцевою поліцією», - йдеться у повідомленні.
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Українців з-поміж постраждалих у #Каїр не виявлено. Посольство України підтримує контакт з місцевою поліцією.— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) December 11, 2016
Як повідомляв УНІАН, у неділю зранку, 11 грудня, на території коптського соборного комплексу в Каїрі прогримів вибух, внаслідок якого загинуло близько 30 осіб, 49 зазнали поранень.
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