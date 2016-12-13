В ОБСЄ стурбувались призупиненням роботи об'єктів інфраструктури на Донбасі через обстріли

Про це йдеться у повідомленні місії у соціальній мережі Facebook.

Зазначається, що Хуг разом з патрулем місії під час візиту на схід України відвідали сьогодні Донецьку фільтрувальну станцію.

«Розпочинається третя зима під час цього конфлікту, і ненормальним є те, що ми фіксуємо випадки, коли в результаті бойових дій страждають об’єкти цивільної інфраструктури. Це ті об’єкти, які забезпечують опалення та водопостачання для мирних жителів по обидва боки від лінії зіткнення», - сказав Хуг.

У місії нагадали, що Донецька фільтрувальна станція розташована між Авдіївкою та Ясинуватою і забезпечує водою близько 400 000 людей у цьому районі. Через обстріли робота фільтрувальної станції часто припиняється, що спричиняє перебої в подачі води в Авдіївці, Ясинуватій і деяких районах Донецька.

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«Часто трапляється так, що об’єкти інфраструктури зазнають пошкоджень внаслідок безперервних бойових дій з позицій, які розташовані занадто близько одна до іншої», - наголосив він.

Хуг закликав сторони припинити бойові дії та відвести сили.

«Припинити бойові дії повинні сторони. Вони також мають відвести сили і засоби. І саме сторони повинні покласти край цьому конфлікту і забезпечити нормалізацію ситуації задля населення Донбасу. СММ ОБСЄ здійснюватиме моніторинг того, як сторони дотримуються підписаних угод», - підкреслив Хуг.