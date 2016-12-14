Понад 60% українців проголосували б на референдумі за вступ до ЄС, в НАТО - менше половини - опитування

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати соціологічного дослідження "Суспільно-політична ситуація в Україні", презентовані на прес-конференції у Києві.

Водночас 23,8% опитаних висловилися би проти членства України в ЄС, а 9,2% не брали би участі в такому голосуванні, ще 6,3% не змогли відповісти на це запитання.

Натомість результати референдуму щодо вступу України до НАТО, у разі його проведення найближчим часом, мали б наступні результати: 47,2% проголосували б за приєднання, 33,6% - проти, 11% не взяли б участі у ньому, а ще 8,3% не змогли визначитися.

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Соціологічне дослідження "Суспільно-політична ситуація в Україні" було проведено 24 листопада - 2 грудня двома соціологічними службами - Центром соціальних та маркетингових досліджень "Социс" та Соціологічною групою "Рейтинг".

Опитано 4 тис. респондентів віком від 18 років в усіх регіонах України (без врахування населення АР Крим та непідконтрольних районів Донецької та Луганської областей).

Метод дослідження - особисте формалізоване інтерв’ю. Статистична похибка вибірки - не більше 1,5%.