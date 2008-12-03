У Черновецького назвали нові тарифи за квартплату по кожному будинку Києва

На Інтернет-порталі столичної влади кожен бажаючий киянин може ознайомитись з новими тарифами за квартплату та утримання прибудинкової території, розробленими Київською міською державною адміністрацією відповідно до постанови Кабінету міністрів №560 про диференційований розмір відповідної плати по кожному окремо житловому будинку.

Інформацію про нововведені тарифи на послуги з утримання столичних будинків розміщено на сайті www.kmv.gov.ua у розділі “Ваш будинок”. Також цю інформацію можна отримати, зайшовши на портал www.municipal.kiev.ua

Через “гостьовий вхід” за цими електронними адресами відкривається пошукова система, де вводиться назва вулиці і номер будинку, який цікавить жителя столиці. Відвідувач сайтів отримає повну інформацію щодо будинку, зокрема, оцінку його технічного стану, заплановані ремонтні роботи та розмір тарифу.

У Головному управлінні КМДА з питань цінової політики повідомили, що кияни, які не мають змоги користуватися Інтернетом, зможуть дізнатися про нові тарифи у своїх ЖЕКах.

Як повідомляв УНІАН, з 1 грудня розмір тарифу за квартплату збільшився у столиці спочатку в 3,43 рази відповідно до рішень Київради та розпоряджень КМДА. Таким чином, плату за утримання будинкової території було збільшено в середньому з 50 коп. за 1 кв. м загальної площі до приблизно 2 грн.

Однак на вимогу киян та за підтримки депутатів БЮТ, “Нашої України” і Блоку Віталія Кличка у Київраді тариф було знижено і підвищення склало 1,9 рази.

Водночас у мерії заявили, що розмір цієї плати буде змінено з часом, оскільки є постанова Кабміну про встановлення квартплати для кожного будинку окремо, враховуючи його технічний стан, рік зведення, поверховість тощо. Відповідно до цього документу столична влада мала намір відкоригувати розмір квартплати з урахуванням особливостей кожного житлового будинку до 1 травня 2007 р.

У лютому 2008 р. Головне управління з питань цінової політики повідомило, що завершило розрахунки для введення таких диференційованих тарифів. Начальник Головного управління з питань цінової політики столичної міськадміністрації Василь ЯСТРУБИНСЬКИЙ повідомив тоді, що згідно з пропозицією управління, нові тарифи будуть застосовані для сплати за площу квартири, що перевищує встановлені нормативи на одну особу (діючий Житловий кодекс передбачає норму житла на одну особу – це 20 кв. м загальної площі плюс 10 кв. м на всю сім’ю).