"Легендарний пес": Вівчарка Бадді, яка пройшла АТО, стане героїнею фільму (відео)

16:44, 15 грудня 2016
Суспільство
600 0

Вівчарка Бадді пройшла непростий шлях від воїна до волонтера.

Про легендарну вівчарці з фронту знімуть документальний фільм /

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

З тих пір, як її підкинули на базу батальйону "Айдар", Бадді втратила трьох господарів, але залишилася помічницею армії.

Читайте також"Не захотіли ризикувати": правозахисник про дії поліцейських, які могли врятувати зачинених у квартирі в Києві дітей

Вівчарка пройшла непростий шлях від воїна до волонтера, і зараз є почесною мешканкою Вінниці.

Доля чотирилапої настільки дивна, що про неї вирішили зняти документальний фільм.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #фільм#вівчарка