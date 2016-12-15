"Легендарний пес": Вівчарка Бадді, яка пройшла АТО, стане героїнею фільму (відео)
16:44, 15 грудня 2016Суспільство
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Вівчарка Бадді пройшла непростий шлях від воїна до волонтера.
Про легендарну вівчарку з фронту знімуть документальний фільм / скріншот
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
З тих пір, як її підкинули на базу батальйону "Айдар", Бадді втратила трьох господарів, але залишилася помічницею армії.
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Вівчарка пройшла непростий шлях від воїна до волонтера, і зараз є почесною мешканкою Вінниці.
Доля чотирилапої настільки дивна, що про неї вирішили зняти документальний фільм.
Про легендарну вівчарку з фронту знімуть документальний фільм
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