Ціни на нафту і золото знизилися

Основні американські фондові індекси за підсумками торгів у середу зросли на 2-3 відсотки, повідомляє агентство France Presse. Промисловий Dow Jones додав 173 пункти (2,05 відсотка), високотехнологічний Nasdaq виріс на 42,58 пункта (2,94 відсотка), а індекс широкого ринку Standard & Poor`s 500 – на 21,91 пункта (2,58 відсотка).

Впродовж торгів, що відкрилися падінням, були зафіксовані різкі коливання фондових індексів, що, на думку аналітиків, відображає настрої інвесторів, частина з яких сподівається на швидке відновлення економіки, а частина - впевнена в довготривалому спаді. Проте фондові індекси США за два дні зросли в цілому на 5-6 відсотків, частково відігравши зафіксоване у понеділок обвальне падіння на 8-9 відсотків.

За підсумками закриття торгів на Нью-Йоркській товарно-сировинній біржі ціна на барель нафти марки WTI спустилася на 17 центів порівняно з попереднім днем і досягла рівня лютого 2005 року - 46,79 долара. У Лондоні нафта марки Brent впала до 44,87 за барель. Таким чином, з липня 2008 року ціни на нафту знизилися більш ніж на 70 відсотків.

Ціни на золото також впали - до 770,5 долара за унцію на тлі зростання курсу долара до євро. Падіння склало 12,8 долара за унцію (1,6 відсотка) порівняно з попереднім днем торгів.

Лента.ру