Росію чекає криміналізація ринку алкоголю

Росії наступного року загрожує криміналізація алкогольного ринку через наслідки світової фінансової кризи, зниження якості алкоголю і зростання цін, прогнозують експерти.

"Наразі головною проблемою алкогольного ринку в Росії є нелегальне виробництво. Наступного року через наслідки кризи відбудеться криміналізація ринку", - сказав директор Центру досліджень федерального і регіонального ринку алкоголю Вадим Дробіз на прес-конференції в РІА “Новости”.

За його словами, виробленого в Росії в 2008 році легального спирту вже не вистачає на виробництво горілки. При цьому вартість нелегального спирту приблизно в 2,5 раза нижче легального, і в умовах кризи дедалі більше виробників можуть використовувати саме нелегальний спирт, пояснив він.

Якість алкоголю наступного року знижуватиметься, прогнозує, у свою чергу, завідувач відділом технології спирту Всеросійського НДІ харчової біотехнології Володимир Леденьов.

За словами виконавчого секретаря експертної ради комітету Ради Федерації з економічної політиці і власності Павла Шапкіна, ціни на вино, швидше за все, зростатимуть, і на весну 2009 року зростання становитиме приблизно 40%.

Прогнозуючи розвиток алкогольного ринку в Росії в умовах кризи, Дробіз зазначив, що частка федеральних гравців знизиться, регіональних - зросте. Споживання алкоголю в цілому зросте, і посилиться конкурентна боротьба за дистриб`ютерів, прогнозує він.

На думку учасників прес-конференції, більше за все через кризу постраждає ринок середньоцінової алкогольної продукції, витрати на який вже почали скорочувати споживачі, преміальний сегмент навряд чи серйозно постраждає, а частка дешевого алкоголю зростатиме.