Ющенко просить Тимошенко навести лад з користуванням надрами

Президент України Віктор ЮЩЕНКО просить уряд переглянути перелік підстав для надання спеціальних дозволів на користування надрами без аукціонів.

Як повідомляє прес-служба глави держави, у листі до прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Президент наголошує, що недосконалість чинного законодавства стримує розвиток геологічної галузі та створює передумови для нераціонального використання надр, а «відсутність належного контролю з боку держави призводить до численних порушень у цій сфері».

Президент нагадав, що відповідно до Указу від 28 лютого 2008 року «Про деякі заходи щодо вдосконалення регулювання гірничих відносин» уряд мав невідкладно вжити заходів щодо підвищення ефективності державного управління у галузі геологічного вивчення, використання і охорони надр. Однак, констатує В.ЮЩЕНКО, зазначений Указ наразі не виконаний. Глава держави зокрема зазначив, що на сьогодні фактично ігноруються конкурсні засади надання спеціальних дозволів на користування надрами: протягом року було проведено лише 2 аукціони, на яких продано 26 спеціальних дозволів загальною вартістю 32,26 млн. грн. - натомість без проведення аукціону надано 191 спеціальний дозвіл.

Відтак, наголосив Президент, до прийняття нової редакції Кодексу «Про надра» необхідно внести відповідні зміни до чинного порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, зокрема переглянути перелік підстав для надання такого дозволу без проведення аукціону. Крім того, зазначає В.ЮЩЕНКО, до зазначеного порядку необхідно внести зміни, якими передбачити надання дозволів за рішенням міністра охорони навколишнього природного середовища України, який має нести особисту відповідальність за правомірність прийнятих рішень.

Для вирішення цих проблемних питань та відповідно до статей 102, 113, 116 Конституції Президент просить прем`єра внести на найближче засідання уряду проект постанови «Про внесення змін до Порядку надання у 2008 році спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 27 лютого 2008 р. №273». «Основною метою цього урядового акта є удосконалення державного регулювання у сфері надрокористування», - наголосив глава держави у своєму листі.

Уповноваженим від Президента щодо представлення на засіданні уряду зазначеного проекту постанови уряду визначено першого заступника глави Секретаріату Президента України - представника Президента у Кабінеті міністрів Олександра ШЛАПАКА.