Нацбанк має намір захищати курс на рівні 7,4-7,5 грн/долар

Національний банк України (НБУ) має намір захищати курс на рівні 7,4-7,5 грн/$1, повідомив у середу керівник групи радників голови НБУ Валерій Литвицький.

"У мене є доручення голови Нацбанку - я півгодини тому з ним розмовляв. Ми будемо захищати той рівень, який зараз склався на ринку - це приблизно 7,4-7,5 грн/$1. Ми на цьому рубежі припиняємо оборону, і ми будемо здійснювати контратаку", - сказав він в ефірі одного з українських каналів сьогодні ввечері.

За його словами, Нацбанк має необхідні інструменти для реалізації цих планів, серед них валютні аукціони.

"Я б про це, звісно, не сказав, якби не мав мандата від голови Нацбанку: ми даємо бізнесу та населенню відповідний орієнтир", - наголосив В.Литвицький.

За його словами, існують підстави для посилення гривні в майбутньому, після відновлення позитивного сальдо платіжного балансу.

ICTV