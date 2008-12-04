Нацбанк має намір захищати курс на рівні 7,4-7,5 грн/долар
Кажуть, мають інструменти
Національний банк України (НБУ) має намір захищати курс на рівні 7,4-7,5 грн/$1, повідомив у середу керівник групи радників голови НБУ Валерій Литвицький.
"У мене є доручення голови Нацбанку - я півгодини тому з ним розмовляв. Ми будемо захищати той рівень, який зараз склався на ринку - це приблизно 7,4-7,5 грн/$1. Ми на цьому рубежі припиняємо оборону, і ми будемо здійснювати контратаку", - сказав він в ефірі одного з українських каналів сьогодні ввечері.
За його словами, Нацбанк має необхідні інструменти для реалізації цих планів, серед них валютні аукціони.
"Я б про це, звісно, не сказав, якби не мав мандата від голови Нацбанку: ми даємо бізнесу та населенню відповідний орієнтир", - наголосив В.Литвицький.
За його словами, існують підстави для посилення гривні в майбутньому, після відновлення позитивного сальдо платіжного балансу.