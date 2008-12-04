Офіційний курс гривні до світових валют на 4 грудня

08:42, 04 грудня 2008
Суспільство
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Гривня знову здешевшала

Гривня знову здешевшала. Національний банк знизив на 4 грудня офіційний курс долара США на 14 копійок. І встановив наступні курси валют: 

вартість одного долара США становитиме 7 гривень 38 копійок, один євро коштуватиме 9 гривень 32 копійки, а 10 російських рублів - 2 гривні 64 копійки.

Тим часом, на міжбанківському валютному ринку гривня зміцніла на 5 копійок - до 7,40. За словами учасників торгів, у середу на міжбанку долар був стабільним. Адже продавців валюти було більше ніж покупців.

Саме 7,40-7,50 гривень за один долар Нацбанк України назвав опорним курсом, який має намір захищати. Про це заявив керівник групи радників глави НБУ Валерій Литвицький. 

5 канал

 

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