Офіційний курс гривні до світових валют на 4 грудня
08:42, 04 грудня 2008Суспільство
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Гривня знову здешевшала
Гривня знову здешевшала. Національний банк знизив на 4 грудня офіційний курс долара США на 14 копійок. І встановив наступні курси валют:
вартість одного долара США становитиме 7 гривень 38 копійок, один євро коштуватиме 9 гривень 32 копійки, а 10 російських рублів - 2 гривні 64 копійки.
Тим часом, на міжбанківському валютному ринку гривня зміцніла на 5 копійок - до 7,40. За словами учасників торгів, у середу на міжбанку долар був стабільним. Адже продавців валюти було більше ніж покупців.
Саме 7,40-7,50 гривень за один долар Нацбанк України назвав опорним курсом, який має намір захищати. Про це заявив керівник групи радників глави НБУ Валерій Литвицький.
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