У Черновецького пояснюють, за що повинні платити кияни

Головне управління житлового господарства Київської міської держадміністрації роз’яснило порядок врахування послуг ЖЕКів у розмірі тарифу за квартплату.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА з посиланням на зазначене управління, послуги житлово-експлуатаційних організацій поділяються на обов’язкові та додаткові. Головам районних у м. Києві держадміністрацій доручено забезпечити інформування жителів столиці про перелік обов’язкових робіт житлово-експлуатаційних організацій (ЖЕО), які виконуються за рахунок квартирної плати і перелік додаткових, які потребують додаткової оплати, а також про можливість надання ЖЕО додаткових послуг за окремими замовленнями громадян.

У повідомленні йдеться, що до обов’язкових робіт з утримання будинків і прибудинкових територій (які оплачуються населенням у складі квартирної плати) належать такі роботи: прибирання сходових клітин і прибудинкової території, вивезення сміття, освітлення місць загального користування, обслуговування ліфтів та іншого інженерного оснащення житлових будинків, наладка та регулювання технічного обладнання будинку, обстеження стану несучих і огороджувальних конструкцій, підготовка до весняно-літнього та осінньо-зимового періодів, забезпечення аварійного обслуговування будинків, прочистка димарів та газоходів тощо.

Крім вищезазначених робіт, ЖЕО на замовлення мешканців забезпечують виконання інших робіт з ремонту житлових приміщень і заміни окремих елементів інженерно-технічного оснащення, виконання яких проводиться за окремими договорами та оплачуються додатково. Вартість робіт визначається у калькуляціях, розроблених безпосередньо підприємствами житлового господарства на підставі Державних будівельних нормативів.

В управлінні нагадують, що діяльність житлово-експлуатаційних організацій, пов’язана із забезпеченням належного утримання житлових будинків і прибудинкових територій, регламентується порядком формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженим постановою Кабінету міністрів від 12 липня 2005 року №560 та Правилами утримання житлових будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженим наказом Державного комітету з питань житлово-комунального господарства від 17 травня 2006 року №76.

Як повідомляв УНІАН, мерія Києва розробила тарифи за житло, згідно з якими квартплата мінімально зросте в 1,5 рази, максимально – в 5,1 раза.

Про нові тарифи, розроблені відповідно до постанови Кабінету міністрів №560 про диференційований розмір відповідної плати по кожному окремому житловому будинку, можна дізнатися на сайті міськадміністрації www.kmv.gov.ua у розділі «Ваш будинок» або на сайті www.municipal.kiev.ua

Наступного вівторка, 9 грудня, в Києві планують провести громадські слухання з питання нових тарифів на квартплату.