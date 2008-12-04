”А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА” презентувала нову книгу Джоан Ролінґ

Видавництво ”А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА” сьогодні презентувало українське видання нової книги авторки серії книг про Гаррі Поттера Джоан РОЛІНГ - “Казки Барда Бідла”.

Як повідомив на прес-конференції в УНІАН директор видавництва Іван МАЛКОВИЧ, таким чином, ”А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА” взяла участь у світовій прем`єрі книги, тому що саме сьогодні новий твір Дж.РОЛІНГ презентують у Великій Британії, США та багатьох інших країнах світу.

“Це різні казки. Вони тривожать, вони дають велику поживу для роздумів”, - сказав І.МАЛКОВИЧ. На його думку, “Казки” буде цікаво читати і дітям, і дорослим, бо за простими словами автора криються речі, які спонукають до серйозних думок.

Особливістю нового твору Дж.РОЛІНГ є наявність ілюстрацій, виконаних самою письменницею, тоді як в усіх семи книгах про Гаррі Поттера вона заборонила робити хоча б один малюнок, щоб читачі самі уявляли собі героїв і події. До того ж, кожна нова казка супроводжується коментарем героя поперодніх книг професора Албуса Дамблдора, який представляє прочитане в дещо іншому світлі.

Крім цього, письменниця власноруч розробила дизайн та оформлення обкладинки. Вона також поставила вимогу видавати усі книги в усіх країнах з різними мовами саме з такими ілюстраціями та обкладинкою, тож англійське видання зовні не відрізняється від українського нічим, окрім мови.

І.МАЛКОВИЧ також повідомив, що видання є не комерційним, а благодійним, тому 25% від продажу кожного екземпляра книги буде перераховано до міжнародної благодійної організації “Дитяча група високого рівня”, яка разом з Дж.РОЛІНГ допомагає знедоленим дітям Східної Європи. Він додав, що частину нинішнього накладу ”А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА” передасть дитячим будинкам в Україні.

Зі свого боку, перекладач Віктор МОРОЗОВ розповів про історію появи «Казок Барда Бідла», зауваживши, що після видання сьомої книги про Гаррі Поттера Дж.РОЛІНГ пообіцяла більше не повертатися до цього персонажа. Але, за його словами, вона написала “Казки” у подарунок людям, котрі допомагали їй у виданні серії “Гаррі Поттер”, а одну книгу продала на благодійному аукціоні.

Після цього авторка отримала багато звернень читачів з проханням видати книгу для широкого загалу і погодилася, встановивши умову щодо благодійного використання коштів від продажу цього видання. Водночас, наголосив В.МОРОЗОВ, Дж.РОЛІНГ дотрималася слова і жодного разу не згадала Гаррі Поттера, називаючи його улюбленим учнем професора Дамблдора чи якось інакше, але не по імені.

“Казки Барда Бідла” від сьогодні вже є у продажу в книжкових крамницях. Перше видання вийшло накладом лише 10 тисяч екземплярів, бо видавці побоялися ризикувати і робити наклад більшим через нинішню економічну ситуацію. Вони також сподіваються, що в крамницях книга коштуватиме від 25 грн. і буде дешевшою за російське видання.

Як підкреслив І.МАЛКОВИЧ, ”А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА” свідомо продає “Казки” на 8-9 грн. дешевше - по 20 грн. за екземпляр, враховуючи звернення блогодійне спрямування книги.