Вчора Нацбанк продав 40 мільйонів доларів

Вчора обсяг інтервенцій Національного банку України на міжбанківському валютному ринку шляхом проведення аукціону становив 40 млн. доларів.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова НБУ Володимир СТЕЛЬМАХ.

Як повідомлялося, НБУ 19 листопада вперше провів валютну інтервенцію на міжбанківському валютному ринку з продажу доларів США за гривні шляхом проведення валютного аукціону згідно із заявками комерційних банків. Заявки на участь в аукціоні формуються на основі незадоволеного на прямому міжбанку обсягу заявок клієнтів і потреб банку.

Перед аукціоном, що пройшов 26 листопада, Нацбанк зобов`язав банки перераховувати грошове забезпечення за день до проведення аукціону.