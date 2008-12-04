З понеділка синоптики обіцяють похолодання

До кінця тижня в Україні утримається тепла і волога погода.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, в Україні 5 грудня буде хмарно з проясненнями. У західних областях йтиме дощ, на Закарпатті та в Карпатах - сильні дощі, в горах з мокрим снігом, у північних областях місцями невеликий дощ. На решті території без істотних опадів. Вночі та вранці у східних областях місцями туман. Вітер переважно південний, 7-12 м/с, на заході та півдні окремі пориви 15-20м/с. Температура вночі - 6-11° тепла, у західних та східних областях - 1-6°тепла; вдень - 9-14°, у південній частині - 15-20°; в Карпатах протягом доби - 0-5° тепла.

6-7 грудня хмарно з проясненнями. В західних та північних областях часом невеликі опади, переважно у вигляді дощу, на Закарпатті 6 грудня помірний дощ, в Карпатах з мокрим снігом. На решті території без істотних опадів, лише вдень 7 грудня у східних областях та Приазов`ї невеликий, у Криму помірний дощ. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 2-8° тепла, 7 грудня на заході - до 1° морозу, вдень - 7-13° тепла, у західних, а 7 грудня і в північних та центральних областях - 4-9° тепла; у Криму вночі - 6-11°, вдень 6 грудня - 14-19°, 7 грудня - 11-16°; в Карпатах вночі та вдень 6 грудня - 0-3° тепла, 7 грудня - 0-5° морозу.

8-9 грудня переважно без опадів, лише у південній та східній частині 8 грудня невеликий дощ і мокрий сніг, в Криму дощ. Температура вночі від 4° морозу до 2° тепла (8 грудня у південній та східній частині 2-8° тепла), вдень 1-7° тепла (в Криму 8 грудня 7-12°, 9 грудня 4-9° тепла); в Карпатах вночі 3-8° морозу, вдень 4° морозу до 1° тепла.

У Києві 5 грудня хмарно з проясненнями місцями невеликий дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10° тепла, вдень 10-12°.

У Київській області хмарно з проясненнями. Місцями невеликий дощ. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі - 6-11° тепла, вдень - 9-14°.

6-7 грудня хмарно з проясненнями. Вдень 6 грудня та вночі 7 грудня невеликі опади, переважно дощ, в решту часу без істотних опадів. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 2-7° тепла; вдень 6 грудня - 7-12°, 7 грудня - 4-9°.

8-9 грудня переважно без опадів. Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень - 1-6° тепла.