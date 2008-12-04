На головну Новорічну ялинку України піде 450 живих дерев

450 живих ялинок буде використано цьогоріч для створення головної Новорічної ялинки України, що буде змонтована в Києві на Майдані Незалежності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської держадміністрації, висота ялинки становитиме 35 метрів.

Головну ялинку засвітять 20 грудня о 16.00 у рамках сформованої столичною владою Програми загальноміських новорічно-різдвяних заходів.

Заступник голови КМДА Віталій ЖУРАВСЬКИЙ зазначив, що ялинки будуть надані з числа тих дерев, які зрізують у межах санітарної вирубки зеленого насадження.

«Питання використання штучної ялинки поставало минулого року, проте сума на її придбання та встановлення становить більше 3,5 млн. гривень. Виділяти такі кошти у період фінансової кризи недоцільно», - зазначив В.ЖУРАВСЬКИЙ.

Він нагадав, що монтаж металевих конструкцій новорічної ялинки на Майдані Незалежності розпочнеться 7 грудня, а до 13 грудня ялинку буде підключено до електромережі.

Цього року ялинку буде оформлено кольоровими кульками (близько 100 штук), гірляндами, сніжинками. Буде впроваджено новий світлодіодний дизайн – світлова гірлянда довжиною близько 5 км складатиметься з 15-20 тисяч лампочок. Завдяки новій комп’ютерній програмі гра кольорів на гірлянді не буде повторюватись протягом 7 хвилин.

У КМДА повідомили, що на святі засвічення Головної новорічної ялинки на Майдані Незалежності будуть присутні керівники держави та міста, і почесні гості. Безпеку громадян і посадових осіб під час відкриття ялинки та протягом проведення всіх святкових заходів забезпечить ГУ МВС України у м. Києві.

Вперше на святі буде Дід Мороз – Санта-Клаус, який приїде до України з Лапландії. Крім того, будуть організовані фольклорні театралізовані вистави у винятково українському національному форматі.