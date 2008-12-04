Дешевшає бензин - хай дешевшає транспорт

Депутати Закарпатської обласної ради звернулися з проханням до голови Закарпатської обласної державної адміністрації Олега ГАВАШІ переглянути тарифи на пасажирські перевезення у зв’язку зі зниженням вартості паливно-мастильних матеріалів.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний запит сьогодні під час чергової сесії Закарпатської обласної ради підтримали 46 депутатів.

«Ми просимо переглянути ваше розпорядження «Про тарифи на перевезення пасажирів і багажу автобусами у приміському та міжміському внутрішньо обласному сполученні» від 16 квітня 2008 року в зв`язку зі зменшенням ціни на паливно-мастильні матеріали, що враховується при визначенні собівартості проїзду», - йдеться у документі.

Як зазначив у коментарі УНІАН закарпатський депутат від БЮТ Євген ЛАСТІВКА, який, власне, і подав запит, обласна влада мусить реагувати на потреби населення, тим більше, що громадськість неодноразово зверталася з відповідним проханням і до влади, і до депутатів.

Є.ЛАСТІВКА також вважає, що нову ціну повинні обґрунтувати й запропонувати економісти, а перевірити – Державна інспекція з контролю за цінами.

Депутати просять внести зміни до розпорядження голови Закарпатської ОДА від 16 квітня 2008 року «Про тарифи на перевезення пасажирів і багажу автобусами у приміському та міжміському внутрішньо обласному сполученні». Цим розпорядженням, зокрема, були встановлені тарифи на перевезення пасажирів автобусами, які працюють у звичайному режимі руху в приміському та міжміському внутрішньо обласному сполученні у розмірі 0,18 грн. за 1 кілометр проїзду пасажира.