Курс долара на міжбанку знову підвищився

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги по долару США відкрилися котируваннями 7,3350/7,4650 грн., до 12:00 ціни зросли до 7,4600/7,5050 грн. До закриття цінові рівні досягли максимуму – 7,5100/7,5500 грн., повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Національний банк України на ринок не виходив.

Згідно з повідомленням, рублевий ринок відкрився на рівнях 0,2550/0,2630 грн., а до 12:00 ціни піднялися до 0,2580/0,2640 грн. До закриття торгів ціни досягли значень 0,2600/0,2650 грн. У Росії курс долар-рубль підвищився до 27,9808 (+0,0388) рублів.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,2656/1,2658 дол. США, а до 16:00 впали до 1,2613/1,2615 дол. США. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 9,2810/9,4515 грн., до 12:00 ціни слідом за доларом пішли вгору – 9,3990/9,4615 грн. До закриття торгової сесії цінові показники по парі євро-гривня досягли рівня 9,4700/9,5265 грн.