У Донецьку пограбували Правексбанк

Сьогодні в Кіровському районі м. Донецька скоєно пограбування одного з відділень «Правексбанку».

Про це кореспонденту УНІАН повідомила начальник прес-служби міського управління міліції Марина ГОЛДИНСЬКА.

Вона зазначила, що про суму викрадених грошей "говорити поки що рано". "На місці події працюють слідчі. Вони встановлюють усі обставини події", - сказала М.ГОЛДИНСЬКА.

Крім того, у відділі по зв`язках з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області уточнили, що близько 15.10 у відділення зайшов чоловік і "зажадав від касира віддати гроші, погрожуючи предметом, схожим на пістолет".

Постраждалих внаслідок інциденту немає.

Сума викрадених грошей не повідомляється. "Касири самі не знають, скільки у них викрали. Це стане відомо після перерахунку грошей", - зазначили в УВС.

Крім того, в УВС уточнили, що охорону відділення здійснювала приватна фірма, і сигнал про пограбування надійшов у міліцію тільки о 15.35.

На місці події продовжує працювати група слідчих.