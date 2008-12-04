Україна втрачає свою вугільну промисловість
або "Два роки тому ми думали..."
Голова Донецької обласної державної адміністрації Володимир ЛОГВИНЕНКО заявляє, що Україна сьогодні втрачає свою вугільну промисловість.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на зустрічі з журналістами.
За словами губернатора, ця галузь у країні перебуває в украй важкому становищі, тому сьогодні це сміливо сказано - «вугільна промисловість». Він пояснив: «Два роки тому ми думали, що ми найбільш підготовлені в пропозиціях із наведення порядку в цій галузі. На сьогоднішній день це наше розчарування, й моє, зокрема. На жаль, не були прийняті наші пропозиції». В.ЛОГВИНЕНКО підкреслив, що «вугільну промисловість ми просто втрачаємо».
Він повідомив, що з початку поточного року заборгованість із виплати заробітної плати вугільникам у Донецькій області зросла в 9 разів і зараз перевищує 600 млн. грн.
За словами губернатора, «середньомісячний фонд оплати праці у вуглевидобувних підприємствах області - 622 млн. грн.». «Тобто, вже є сума місячної заборгованості. І якщо не буде знайдено рішення, то заборгованість із заробітної плати вугільників може виявитися до 1 млрд. грн.», - сказав В.ЛОГВИНЕНКО. Також він констатував, що, «відповідно, утворилися борги додатково із виплат до Пенсійного фонду, а одна з найвищих пенсій на сьогоднішній день – у гірників».
Губернатор ще раз нагадав про високу собівартість вугілля, що сьогодні видобувається в області.