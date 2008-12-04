Україна втрачає свою вугільну промисловість

Голова Донецької обласної державної адміністрації Володимир ЛОГВИНЕНКО заявляє, що Україна сьогодні втрачає свою вугільну промисловість.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на зустрічі з журналістами.

За словами губернатора, ця галузь у країні перебуває в украй важкому становищі, тому сьогодні це сміливо сказано - «вугільна промисловість». Він пояснив: «Два роки тому ми думали, що ми найбільш підготовлені в пропозиціях із наведення порядку в цій галузі. На сьогоднішній день це наше розчарування, й моє, зокрема. На жаль, не були прийняті наші пропозиції». В.ЛОГВИНЕНКО підкреслив, що «вугільну промисловість ми просто втрачаємо».

Він повідомив, що з початку поточного року заборгованість із виплати заробітної плати вугільникам у Донецькій області зросла в 9 разів і зараз перевищує 600 млн. грн.

За словами губернатора, «середньомісячний фонд оплати праці у вуглевидобувних підприємствах області - 622 млн. грн.». «Тобто, вже є сума місячної заборгованості. І якщо не буде знайдено рішення, то заборгованість із заробітної плати вугільників може виявитися до 1 млрд. грн.», - сказав В.ЛОГВИНЕНКО. Також він констатував, що, «відповідно, утворилися борги додатково із виплат до Пенсійного фонду, а одна з найвищих пенсій на сьогоднішній день – у гірників».

Губернатор ще раз нагадав про високу собівартість вугілля, що сьогодні видобувається в області.