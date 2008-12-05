Уряд готує ще 400 млн. грн. вкладникам Ощадбанку СРСР

Економічний комітет уряду підтримав проект постанови Кабінету Міністрів про додаткову виплату 400 млн. грн. для компенсації втрачених заощаджень громадян в Ощадбанку СРСР.

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, на засіданні Урядового комітету з питань економічної політики, яке відбулося вчора під головуванням першого віце-прем`єр-міністра України Олександра ТУРЧИНОВА, було підтримано проект постанови Уряду “Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 9 січня 2008 р. №1” (щодо компенсації втрат від знецінення грошових заощаджень), в якому пропонується спрямувати додатково 400 мільйонів гривень для виплати громадянам компенсації втрат від знецінення заощаджень, вкладених до 1992 р. у банківські установи СРСР.

Також на засіданні було схвалено проект розпорядження Кабінету міністрів України «Про затвердження плану невідкладних заходів щодо запобігання виникненню негативних наслідків для агропромислового комплексу, зумовлених впливом світової фінансової кризи». Розпорядженням передбачено затвердити план невідкладних заходів щодо створення умов, які б запобігли негативному впливу світової фінансової кризи на агропромисловий комплекс України.