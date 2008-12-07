20 мінімальних зарплат Євросоюзу (по країнах)

Найвища мінімальна заробітна плата серед 20 країн Європейського Союзу, законодавство яких передбачає її встановлення, зафіксована в 450-тисячному Люксембургу, де вона становить 1610 євро.

Як свідчать дані Євростату, найвищий мінімум також в Ірландії (1462 євро), Голландії (1357), Бельгії (1336), Франції (1321) та Великій Британії (1148).

Найменша мінімальна зарплата є в 7,3-мільйонній Болгарії (112 євро), яка приєдналась до Європейського Союзу в січні 2007 року разом з майже 22-мільйонною Румунією, яка займає наступну позицію серед країн ЄС з найменшою мінімальною платнею - 137 євро.

Наступними в списку йдуть прибалтійські Латвія та Литва із мінімальними зарплатами 228 та 232 євро, відповідно.

За ними - Словаччина, (267), Естонія (278), Угорщина (285), Чехія (329) та Польща (334).

Євросоюзівські «середнячки» - це Греція (681), Мальта (612), Іспанія (600), Словенія (567) та Португалія (497).

Як повідомляв УНІАН, з 1 грудня поточного року мінімальна зарплата в Україні становить 605 гривень (65 євро за курсом НБУ на 5 грудня).