Голова СБУ негативно ставиться до зустрічі Савченко із лідерами бойовиків на Донбасі

Таку позицію він висловив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Я почну з того, що не можу заборонити народному депутату зустрічатися з ким би то не було. Але якщо ви хочете почути мою оцінку щодо цієї зустрічі – то вона буде негативною. Я не вважаю нормальним, коли депутат Верховної Ради, член комітету по обороні і безпеці, член ПАРЄ (колишній) зустрічається на території третьої країни, як мені сказали потім, з відключеними мобільними телефонами, з дотриманням вимог конспірації, і про щось спілкується", - сказав Грицак.

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Він додав, що після цього говорив із нардепом Надією Савченко і вона розповіла йому про всі обставини цієї зустрічі.

Також голова СБУ нагадав, що після зустрічі Савченко із лідерами так званих "ЛНР" і "ДНР" її запросили до відомства і вона дала свідчення у кримінальному провадженні, яке ведеться за фактом діяльності зазначених терористичних організацій.

Як повідомляв УНІАН, Савченко 7 грудня таємно відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченко та Ігорем Теслярським з участю російської сторони.

Раніше Савченко також заявляла, що лідери терористів на Донбасі Олександр Захарченко та Ігор Плотницький не є терористами.