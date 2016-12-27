В Одеській затоці майже на 20-метровій глибині встановили новорічну ялинку

Як повідомив УНІАН один з учасників акції Микола Андріанов, півтораметрову сосну у вихідні встановили в центрі Одеської затоки (більш як 5 км від берега), поруч з румунським судном Sulina, затонулим тут у 1942 році в результаті атаки радянського підводного човна.

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Сосну прикрасили спеціально підготовленими іграшками і світлодіодними гірляндами. Вбравшись у новорічних казкових персонажів, у тому числі, в зайця, Діда Мороза і Снігуроньку, дайвери під водою, біля ялинки, «водили хоровод і зустріли Різдво».

У підводному святі виявили бажання взяти участь близько 20 осіб. Тому було виконано два занурення - в суботу і неділю.

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«У той час, як нормальні люди святкували Різдво чи Хануку, кілька божевільних вирішили провести підводну новорічну вечірку. Команда підібралася відмінна, і з погодою нам дуже пощастило, було плюс шість», - зазначив Андріанов.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Одесі 19 грудня на Думській площі запалили святкові вогні на головній новорічній ялинці міста.

Висота ялинки з верхівкою становить 20 метрів, ширина – 9 метрів. Зібрали новорічне дерево з металевого каркасу та штучної хвої з італійської сировини. Ялинка увінчана різдвяною зіркою, прикрашена білими сніжинками та світлодіодними іграшками.