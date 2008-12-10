У Закарпатській області сьогодні після ремонту відновлюється робота пункту пропуску «Убля - Малий Березний» на українсько-словацькому кордоні.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив прес-секретар Чопського прикордонного загону Сергій БРОВКО.

Як повідомляла перед початком ремонтних робіт речник генеральної дирекції Словацької митної служби Мартіна КЕРЕКОВА, підрозділи пункту пропуску «Убля - Малий Березний» функціонують з грудня 1994 року. Після вступу Словаччини до Європейського Союзу і входження до Шенгенської зони цей пункт не задовольняв потреби пропуску через кордон. У зв`язку з цим і була запланована повна реконструкція адміністративної споруди разом з усіма інженерними мережами, а також приміщень служб митного і паспортного контролю.

Відповідно до вимог Шенгену, у пункті переходу розширено автомобільні прикордонні смуги, сформовано сучасну мережу освітлення та відповідну систему безпеки, зведено нові об`єкти сервісу. Загальний обсяг капіталовкладень становить 1,6 млн. євро.

Реконструкція переходу «Убля - Малий Березний» розпочалася 10 вересня. На час ремонту було припинено рух транспортних засобів та пасажирів в обох напрямках. Словацька митниця спрямовувала потоки до пункту пропуску «Ужгород - Вишнє Німецьке», розташованого поблизу Ужгорода, за 43 км від селища Малий Березний.

Пункт пропуску розпочинає своє функціонування після урочистого відкриття об 11.00 у звичайному режимі», - зауважив С.БРОВКО.