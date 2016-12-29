В Україні на популяризацію НАТО може бути виділено до 100 мільйонів гривень

Таке припущення висловила віце-прем'єр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Про це пише "Європейська правда".

У середу уряд схвалив проект указу президента, яким програма має бути введена в дію.

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Метою програми є "підвищення рівня підтримки громадянами України державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції та рівня довіри до НАТО".

Документом передбачено велику кількість різноманітних заходів: соціологічні опитування, створення тематичного порталу "Україна-НАТО", ознайомчі візити до штаб-квартири альянсу, конференції, круглі столи, семінари, фестивалі, прес-тури на спільні з НАТО навчання та багато іншого.