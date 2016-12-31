У Києві відбувся передноворічний забіг Санта Клаусів (фоторепортаж)

В останній день року в столиці на Трухановому острові відбувся забіг Санта Клаусів Santa runday у рамках щотижневих забігів runday.

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Санта Клауси пробігли 5 кілометрів. Аналогічні акції відбулися також у Львові та Тернополі.