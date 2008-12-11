У Києві почалося масове відключення гарячої води (перелік районів)

18:13, 11 грудня 2008
Суспільство
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У Київенерго кажуть про "єдину можливість"

АК "Київенерго" змушена вжити заходів щодо тимчасового припинення гарячого водопостачання до адміністративних будівель, житлових будинків, зони теплопостачання ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6. Про це заявили керівники енергогенеруючої компанії.  Причина, за їхніми словами, у тому, що ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 майже місяць працюють на межі своїх технічних можливостей.

За словами технічного директора “Київенерго” Юрія Гладишева, такий крок є єдиною можливістю “зберегти мінімальний рівень опалення для киян. “Якщо "Київенерго" цього не зробить (не почне масово виключати гараче водопостачання – ред.), вийде із ладу обладнання ТЕЦ, від якого залежить не тільки постачання тепла та гарячої води киянам, але й електроенергії”, - уточнив Гладишев.

Прес-служба компанії нагадує, що керівництво "Київенерго" неодноразово попереджало Київську міську державну адміністрацію про такі наслідки, як вимушене припинення тепло- та водопостачання споживачам у разі відсутності лімітів природного газу для компанії.

Водночас “Київенерго” обіцяє “у встановленому законодавством порядку виконає перерахунок всім категоріям споживачів з урахуванням зниженої температури теплоносія та гарячої води”. А до цього додає, що про відключення гарячого водопостачання попередила МНС та всі контролюючі та правоохоронні органи.

Нагадаємо, що до зони обслуговування ТЕЦ-5 входять житлові масиви: Харківський, Позняки, Осокорки, Теремки, Русанівка, Березняки. Тут відключення гарячої води може торкнутися близько 3000 житлових будинків, 108 шкіл, 117 дитячих садочків, більше сотні лікарняних закладів тощо.

 ТЕЦ-6 досі постачало гарячу воду на Троєщину, Лісовий, Куренівку, Виноградар, Оболонь та Поділ. Тут відключення загрожують більше ніж 2000 будинків, 125 школам, 159 дитячим садочкам та більше ніж сотні лікарняних закладів.

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