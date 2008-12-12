Київ сидітиме без тепла, поки Черновецький не заплатить

АК «Київенерго» не зможе відновити гаряче водопостачання доти, доки Київська міська державна адміністрація не перерахує компанії заборгованість з компенсації різниці в тарифах і не поліпшить платіжну дисципліну бюджетних і комунальних організацій.

Про це УНІАН заявив голова правління «Київенерго» Едуард СОКОЛОВСЬКИЙ.

За його словами, компанія технічно готова забезпечувати місто гарячою водою, проте, зважаючи на зниження ДК «Газ України» тиску в розподільних газопроводах, що живлять ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, ухвалене рішення направляти газовий ресурс виключно на опалення.

Він повідомив, що на даний час між енергокомпанією і власником ресурсу газу ведуться переговори, на яких ДК «Газ України» висунула умову повного погашення заборгованості за газ, спожитий у поточному опалювальному періоді, і забезпечення 100% оплати за газ, який буде спожитий у грудні.

“ДК «Газ України» вимагає погасити 380 млн. грн. боргу і сплатити 100 млн. грн за прогнозне споживання газу в грудні. Це астрономічна сума для компанії, і без міста (КМДА – УНІАН) ми не зможемо змінити ситуацію», – сказав Е.СОКОЛОВСЬКИЙ, уточнивши при цьому, що, за розрахунками компанії, КМДА повинна перерахувати «Київенерго» 380 млн. грн. на компенсацію різниці в тарифах.

Як повідомляв УНІАН, вчора АК «Київенерго» вимушена була вжити заходів з тимчасового припинення гарячого водопостачання адміністративних будівель, житлових будинків зони теплопостачання ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6.

До таких кроків привело обмеження газопостачання АК "Київенерго" з причин відсутності грошових надходжень від КМДА на компенсацію різниці економічно обгрунтованих витрат на виробництво і тарифом на теплову енергію.

Станом на 11 грудня температура теплоносія від ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 становить 41°С замість необхідних за графіком 74°С. Невиконання температурного графіка теплоносія негативно вплинуло на якість послуг з гарячого водопостачання і централізованого опалення. АК "Київенерго" у встановленому законодавством порядку здійснить перерахунок усім категоріям споживачів з урахуванням пониженої температури гарячої води.

Керівництво "Київенерго" неодноразово попереджало Київську міську державну адміністрацію про такі наслідки, як вимушене припинення тепло- і водопостачання споживачам у разі відсутності лімітів природного газу для компанії

Довідка УНІАН. АЕК «Київенерго» (Київ) є найбільшим виробником теплової енергії і електроенергії в Україні. Компанія повністю забезпечує потреби Києва в електричній і на 70% – в тепловій енергії.

Збиток "Київенерго" за підсумками 9 місяців 2008 роки становив 278 млн. грн., при цьому за такий же період минулого року цей показник був 25 млн. грн.

За підсумками 9 місяців 2008 роки чистий дохід (виручка) від реалізації продукції "Київенерго" становила 4 млрд. 73 млн. грн.