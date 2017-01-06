Негода в Україні: у Дніпропетровській області обмежено рух транспорту

Як повідомляє управління безпеки дорожнього руху департаменту превентивної дії Національної поліції України, у Дніпропетровський області рух обмежено для всіх видів транспорту на дорогах: Н-11 Дніпропетровськ – Миколаїв від 166 до 170 км (від Кривого Рогу до межі з Миколаївською областю); Н-23 Кіровоград – Кривий Ріг – Запоріжжя від 77 до 104 км, від 161 до 247 км (від межі Кіровоградської до межі із Запорізькою областю); Р-74 Пятихатки – Кривий Ріг – Широке (від Кривого Рогу до Широкого).

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Станом на 12:30 в Одеській області обмежено рух вантажних транспортних засобів та пасажирського транспорту на автомобільних дорогах загального користування; на а/д М-15 Одеса-Рені з 84 до 306 км (від повороту до с. Монаші до Рені) – для всіх видів транспорту.

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У Миколаївській області обмежено рух для всіх видів транспорту на автомобільних дорогах загального користування.

У Херсонській області обмежено рух вантажних транспортних засобів на автодорозі М-14 Одеса – Мелітополь – Новоазовськ від 177 до 207 км (від межі з Миколаївською областю до м. Херсон).