У сніговому полоні: в аеропорту "Одеса" через негоду скасовані всі рейси

Як повідомили УНІАН в аеропорту, всі рейси скасовано через снігопад та обмежену видимість.

«Поки що неясна перспектива», - зазначили в аеропорту.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці аеропорт "Одеса" прийняв і відправив тільки один рейс - борт зі Стамбула прибув за розкладом о 9:00 та, згідно з графіком, відправився о 10:00. Потім погода різко погіршилася, і було скасовано рейси з Києва, Стамбула (Туреччина), Відня (Австрія), Мінська (Білорусь) та інші, а також вильоти з Одеси.

6 січня місцями в Одеській області та Одесі сильний північний вітер, пориви 25-28 м/с, хуртовина. Синоптики прогнозують таку погоду на 7 і 8 січня.