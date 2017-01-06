В Україні лютує негода: у Черкаській області обмежили рух транспорту

Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору".

Службою автомобільних доріг у Черкаській області на автодорогах загального користування з 16 години 6 січня 2017 року вводиться тимчасове обмеження руху великогабаритного, великовагового та пасажирського транспорту.

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"Служба автомобільних доріг у Черкаській області повідомляє, що у зв’язку з різким погіршенням погодних умов із снігопадами, хуртовинами, сніговими заметами та різким зниженням температури, посиленням вітру до 15-22 м/с, на автодорогах загального користування Черкаської області вводиться тимчасове обмеження руху великогабаритного, великовагового та пасажирського транспорту. Про зняття обмеження буде повідомлено додатково", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що станом на 14:00 6 січня у черговому режимі перебували 83 одиниці техніки та 109 працівників облавтодору.

Нагадаємо, що вранці з-за поганої погоди було обмежено або перекрито рух транспорту в п'яти областях: Дніпропетровській, Херсонській, Одеській, Миколаївській і Кіровоградській.